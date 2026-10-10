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Общество
10 Октября , 06:26

В Башкирии без вести пропал 65-летний мужчина

С 4 октября неизвестно местонахождение Владимира Муллагалямова, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Башкортостан.

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В Башкирии без вести пропал 65-летний мужчинаВ Башкирии без вести пропал 65-летний мужчина
В Башкирии без вести пропал 65-летний мужчина

О пропаже жителя ЗАТО Межгорье сообщается на странице ВК поискового отряда. Приметы мужчины и контактный телефон для тех, кому что-либо известно о его местонахождении, указаны в прикрепленном к информации изображении.

Автор:Артур СМОЛОВ
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