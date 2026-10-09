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Общество
9 Октября , 09:06

В Уфе реконструкция пройдёт ещё в двух парках

Глава республики Радий Хабиров рассказал, какие парки ждут преобразования в ближайшее время.

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Пресс-служба главы РБ.Пресс-служба главы РБ.
Фото:Пресс-служба главы РБ.

— Вот у нас есть прекрасный парк Якутова. Часть его в аренде у предпринимателей, это тоже правильная форма. Считаю, что там нужно наводить порядок, поэтому надо подбираться к нему. Парк Гафури — его надо расширять, потому что там достаточно интересные вещи можно сделать. Собственно, уже эскизы есть, — отметил руководитель региона.

Также в будущем году вернется на свое место памятник Салавату Юлаеву. Одновременно нужно привести в порядок прилегающую территорию.

— Это достаточно серьезные капитальные вложения. И работы мы уже в этом году начинаем, — подчеркнул Радий Хабиров.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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