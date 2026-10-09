В Уфе праздничные ярмарки продлятся три дня

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

10 и 11 октября торговля развернется на восьми площадках: на улице Правды, на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров, 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и у Дворца молодежи.

12 октября будет работать площадка по улице Рабкоров.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Сельскохозяйственные ярмарки также пройдут в 62 муниципалитетах республики. Всего в городах и районах будут работать 82 площадки.