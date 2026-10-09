В Уфе наградили победителей конкурса трудовых династий

— Особо хочу отметить победителей конкурса трудовых династий. В этом году в нем приняли участие 118 семей, где любовь к профессии, верность долгу передаются из поколения в поколение, — подчеркнул глава республики.

В номинации «Старейшая династия» первое место заняла династия педагогов Бадамшиных из Мишкинского района. Четыре поколения, 33 педагога, среди которых — пять отличников образования, шесть ветеранов труда, имеет общий стаж 662 года. За все годы проведения республиканского конкурса «Трудовые династии Республики Башкортостан» династия Бадамшиных по праву считается самой старой среди участников.

— Основатель нашей династии, Бадамшин Ахмедзян Бадамшинович, родился в 1916 году, — рассказал его внук, учитель математики и физики Евгений Бадамшин. — Дедушка закончил Николо-Березовский педагогический техникум, преподавал математику, в послевоенные годы был директором разных школ. Награжден различными медалями за добросовестный труд, нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». У него было 13 детей, и почти все они выбрали педагогическую стезю. Сегодня традиции семьи продолжает молодое поколение: педагогами работают две правнучки Ахметзяна Бадамшиновича, одна — в Мишкино, другая — в Уфе.

Второе место присуждено династии Мамаевых из Уфы. 16 представителей династии на протяжении 455 лет трудятся в ОДК-УМПО. Третье место заняла трудовая династия Миновых из Татышлинского района: 220 лет они работают в ООО «Марсагро» (бывший колхоз им. К. Маркса).

В номинации «За эффективную работу» первое место заняла трудовая династия Ворониных из города Кумертау. 7 членов династии в двух поколениях более 146 лет проработали в Кумертауском авиационном производственном предприятии, за что получили 70 наград различного уровня. Второе место присуждено сельскохозяйственной династии Зариповых из Бураевского района. Третье место заняла династия Сарваровых из Уфы.

В номинации «За преемственность поколений» первое место заняла сельскохозяйственная династия Ахъямовых из Мечетлинского района. Второе место присуждено педагогической династии Никандровых из Бакалинского района, третье место — династия Зиянбердиных из Баймакского района, работающих в Темясовском доме социального обслуживания «Ихлас».

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