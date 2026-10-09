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Общество
9 Октября , 06:08

В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками

В Беларуси поисковики обнаружили останки красноармейца из Башкирии, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

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В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковикамиВ Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками
В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками

Во время раскопок в Витебской области были найдены останки солдата, награжденного орденом Боевого Красного Знамени, сообщает канал «Башкирский батальон» в МАХ со ссылкой на издание URTA. Благодаря этому ордену удалось установить личность погибшего героя — им оказался Фирс Федоров, родившийся в 1908 году в городе Туймазы.

По информации краеведа Алексея Ушакова, наш земляк был командиром пулеметной роты 371-й стрелковой дивизии и погиб 14 ноября 1943 года во время наступательной операции. Сейчас ищут родственников Фирса Федорова.

Рядом были найдены останки еще троих солдат.

Фото: со страницы канала «Башкирский батальон» в МАХ.

В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками
В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками
В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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