В Башкирии ищут родственников солдата, найденного поисковиками

Во время раскопок в Витебской области были найдены останки солдата, награжденного орденом Боевого Красного Знамени, сообщает канал «Башкирский батальон» в МАХ со ссылкой на издание URTA. Благодаря этому ордену удалось установить личность погибшего героя — им оказался Фирс Федоров, родившийся в 1908 году в городе Туймазы.

По информации краеведа Алексея Ушакова, наш земляк был командиром пулеметной роты 371-й стрелковой дивизии и погиб 14 ноября 1943 года во время наступательной операции. Сейчас ищут родственников Фирса Федорова.

Рядом были найдены останки еще троих солдат.

Фото: со страницы канала «Башкирский батальон» в МАХ.