Радий Хабиров вручил государственные награды России и Башкирии

Работники государственных и муниципальных органов, специалистов промышленности, сельского и лесного хозяйства, культуры, образования и науки, здравоохранения, связи и средств массовой информации награждены орденами и медалями, почетными грамотами, званиями и благодарностями.

— Сегодня в преддверии Дня Республики мы с благодарностью и огромным уважением вручаем вам высокие государственные награды. В этом зале те, кто своим напряженным трудом пишет современную историю Башкортостана. Особо хочу отметить победителей конкурса трудовых династий. В этом году в нем приняли участие 118 семей, где любовь к профессии, верность долгу передаются из поколения в поколение. Каждый из вас — гордость нашей республики. На вас равняется наша молодежь, — подчеркнул глава республики, вручая награды.

Руководитель региона особо отметил нескольких награждаемых. Орден Салавата Юлаева получил видный руководитель, ученый, заслуженный учитель Башкортостана Фаукат Кидрасов. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта РФ» удостоен Дмитрий Новиков Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заместитель генерального директора машинно-технологической компании «Башсельхозтехника» Уфимского района Лида Нугаманова. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Зиннуру Шигапову за большой вклад в развитие лесной генетики, Южно-Уральского ботанического сада-института – структурного подразделения УФИЦ РАН. Почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» удостоен заместитель главы администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мирхат Казаргулов.

— Еще раз поздравляю вас с заслуженными наградами и наступающим Днем Республики! Сердечное спасибо за ваш многолетний добросовестный труд, — сказал Радий Хабиров и пожелал всем удостоенным наград крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

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