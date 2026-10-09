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Общество
9 Октября , 05:27

Инклюзивная тренировка объединила детей и взрослых в Уфе

В преддверии Всемирного дня инклюзии, который отмечается 10 октября, в Уфе прошла необычная спортивная тренировка. Ее инициатором выступила член Общественной палаты РБ, директор центра «Ломая барьеры» Алина Хабирова.

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пресс-служба Общественной палаты РБпресс-служба Общественной палаты РБ
Фото:пресс-служба Общественной палаты РБ

На одной площадке встретились воспитанники центра «Ломая барьеры» — дети с ограниченными возможностями здоровья — и сотрудники компании «Культпросвет», рассказали в пресс-службе ОП РБ. Опытные инструкторы подготовили для участников насыщенную программу: разминку, спортивные эстафеты и упражнения на растяжку. Выполняя задания вместе, дети и взрослые ощутили себя единой командой, что способствовало укреплению взаимопонимания и единства.

«Наша главная задача — не только поддержать физическую активность подопечных центра „Ломая барьеры“, но и показать обществу на реальном примере, что инклюзивные мероприятия могут быть простыми и естественными. Совместный досуг доступен каждому, он сплачивает и делает сильнее всех участников», — подчеркнула Алина Хабирова.

Ребята с радостью включились в выполнение упражнений, охотно общались со сверстниками и взрослыми наставниками. В финале занятия каждый получил небольшой презент: бутылочку для воды и полезный фитнес-батончик.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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