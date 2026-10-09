Глава Башкирии: Желаю всем нам ещё большего единства и новых достижений

Глава региона отметил, что в Башкирии с каждым годом проводится все больше масштабных форумов и фестивалей в сфере культуры. В нынешнем году была проведена Всероссийская детская фольклориада, за последние два года творческие коллективы региона были награждены девятью «Золотыми масками». А во время недавней встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым Радий Хабиров предложил провести церемонию вручения Российской национальной театральной премии в 2028 году в Уфе.

«Мы достойно отметили 235-летие Сергея Аксакова, вручили Всероссийскую литературную премию имени Аксакова народному артисту России Николаю Бурляеву, кратно увеличив ее размер. Выражаю сердечную благодарность бессменному руководителю фонда, настоящему подвижнику отечественной литературы и Аксаковского движения Михаилу Чванову, а также всем благотворителям, активистам фонда за благородный труд по сохранению нашей истории и культуры», – сказал глава республики.

Радий Хабиров также отметил успехи республики в области киноиндустрии. В частности, фильм Радика Кильмаматова «Танец героя» был отмечен дипломом на Московском кинофестивале документальных фильмов. Кинолента рассказывает о танцоре Сибайской филармонии Ильнаре Хатмуллином, погибшем в зоне СВО. Республика намерена продолжать увековечивать память героев в литературе и искусстве, и поддерживать тех, кто рассказывает об их подвигах.

В нынешнем году состоялся пятый форум «Ватан көсө – сила Отечества», чтобы поблагодарить тех, кто помогает землякам. Это восемь тысяч участников, сорок тысяч добрых дел, два миллиарда рублей, вложенных в развитие родных сел и городов. В рамках проекта «Атайсал» реализовано 6 тысяч проектов по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.

Кроме того, руководство республики высоко ценят усилия своих предшественников, их весомый вклад в развитие региона. Тому пример открытие в Уфе памятника видному государственному деятелю Мидхату Шакирову.

«После масштабной реконструкции сегодня откроется парк имени Ленина. Теперь он станет одним из любимых мест отдыха уфимцев и гостей столицы. Управленческая команда, правительство, парламент, главы городов и районов республики осуществляют большую работу, чтобы сделать Башкортостан лучшим регионом для жизни, – подчеркнул Радий Хабиров. – Желаю всем нам еще большего единства, упорства, новых успехов и достижений. С праздником, дорогие друзья!»

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.