Завтра в Башкирии прозвучит сигнал «Внимание всем!»

В ходе проверки на три минуты будут включены электрические сирены, а также произведен перехват теле- и радиовещания с подачей сигнала «Внимание всем!». Время проведения проверки — с 10 до 11 часов по местному времени.

Председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов призвал граждан сохранять спокойствие. Проверка системы оповещения — плановое мероприятие, которое проводится дважды в год, в марте и октябре. Услышав звук сирены, необходимо включить любой общедоступный канал телевидения или радио и прослушать сообщение.

Иллюстрация: со страницы Кирилла Первова в соцсетях.