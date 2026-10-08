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Общество
8 Октября , 07:11

Завтра в Башкирии прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Завтра, 9 октября, в Башкирии состоится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения.

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Завтра в Башкирии прозвучит сигнал «Внимание всем!»Завтра в Башкирии прозвучит сигнал «Внимание всем!»
Завтра в Башкирии прозвучит сигнал «Внимание всем!»

В ходе проверки на три минуты будут включены электрические сирены, а также произведен перехват теле- и радиовещания с подачей сигнала «Внимание всем!». Время проведения проверки — с 10 до 11 часов по местному времени.

Председатель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов призвал граждан сохранять спокойствие. Проверка системы оповещения — плановое мероприятие, которое проводится дважды в год, в марте и октябре. Услышав звук сирены, необходимо включить любой общедоступный канал телевидения или радио и прослушать сообщение.

Иллюстрация: со страницы Кирилла Первова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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