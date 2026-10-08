В правительстве Башкирии обсудили исполнение законов в сфере языковой политики

В заседании, которое провела заместитель председателя Государственного Собрания Тамара Тансыккужина, приняли участие депутат Государственной Думы девятого созыва Эльвира Аиткулова, депутаты Государственного Собрания, представители администрации главы республики, аппарата правительства республики, министерств, исполкома Всемирного курултая (конгресса) башкир, других общественных организаций, органов местного самоуправления, ученые, руководители образовательных организаций, журналисты и блогеры.

Вопросы реализации языковой политики традиционно рассматриваются в Государственном Собрании в преддверии Дня Республики. По словам Тамары Тансыккужиной, на этот раз тема особенно актуальна, поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России.

— В непростые времена, когда идет специальная военная операция, межнациональное единство и сплоченность — основа стабильности нашего государства и фундамент победы в СВО, — сказала парламентарий.

Председатель Комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин представил информацию об исполнении законодательства в сфере языковой политики в Республике Башкортостан. Комитет ежеквартально заслушивает глав муниципалитетов по вопросу исполнения Закона «О языках народов Республики Башкортостан». За период с марта 2024 года соответствующая работа проведена по 42 муниципальным образованиям. Особое внимание уделяется преподаванию государственных и родных языков в школах, кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, издательской деятельности, работе библиотек и учреждений культуры, проведению культурно-массовых мероприятий. В ходе мониторинга выявляются отдельные проблемы, депутаты вырабатывают предложения для их системного решения.

Директор Департамента культуры и образования правительства Республики Башкортостан Василя Абдрахманова рассказала о результатах работы Комиссии при правительстве РБ по реализации Закона «О языках народов Республики Башкортостан» и муниципальных комиссий в 2026 году. С начала года было проведено четыре заседания комиссии. Действуют 63 муниципальные комиссии и семь комиссий районов Уфы. Создана специальная служба по внедрению родных языков в экосистему ИИ, функционирует автоматизированная информационная система «БАШПЕРЕВОД». Регулярно проводятся выездные мероприятия по выявлению несоответствия законодательству и контролю за устранением нарушений.

Исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов рассказал о работе министерства по реализации языковой политики, в частности о выполнении профильных госпрограмм «Реализация государственной национальной политики в Республике Башкортостан» и «Сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан», а также проведении грантового конкурса главы Республики Башкортостан на сохранение и развитие государственных языков и языков народов республики.

Начальник отдела Управления национального образования министерства просвещения Республики Башкортостан Розалия Сафиуллина проинформировала о реализации государственной языковой политики в системе образования республики. По данным минпросвещения, в системе дошкольного образования изучаются семь языков, общего — десять, дополнительного — девять. В последние годы идет положительная динамика по охвату общеобразовательных организаций изучением государственного башкирского языка. В Башкортостанеразвиваются сети полилингвальных школ и проходит конкурс на звание «Лучшая этнокультурная общеобразовательная организация». Победителями конкурса признаны Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова и гимназия им. Т. Кусимова села Аскарово Абзелиловского района.

Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир, депутат Государственного Собрания Юлдаш Юсупов представил проект «Живое слово — Тере һүҙ». Проект реализован по итогам мониторинга 270 детских садов. В ходе общения с педагогами и родителями воспитанников стала очевидна нехватка современных наглядных пособий и методических материалов для изучения башкирского языка в дошкольных образовательных организациях. Экспертная группа Всемирного курултая башкир разработала и выпустила на средства гранта главы Республики Башкортостан учебный комплект «Живое слово» для обучения башкирскому языку детей в возрасте 5–7 лет. Пособие поможет приобщить детей к богатому историко-культурному наследию, традиционным духовным ценностям башкирского народа, пробудить интерес к изучению родного языка.

По завершении обсуждения была организована онлайн-олимпиада по башкирскому языку и литературе. Проверить свои знания и получить сертификат с результатами могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Фото: пресс-служба правительства РБ.