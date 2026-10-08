В Башкирии стартовал проект «Весь мир — театр, а мы в нём — главные герои»

К участию приглашаются команды подростков от 12 до 18 лет при поддержке взрослых наставников. Присоединиться могут не только действующие театральные коллективы, но и команды, которые впервые хотят попробовать себя в социальном театре.

Во время проекта подростки и наставники пройдут обучение, познакомятся с инструментами социального театра, выберут актуальную тему и создадут собственную постановку. Готовые спектакли команды представят на конкурсе «Мы хотим вам показать». По итогам конкурса не менее 20 команд получат поддержку до 50 000 рублей на развитие своих постановок. После этого команды проведут показы своих спектаклей для зрителей в городах и районах Башкортостана. Завершится проект фестивалем социальных театров «Главные герои» в Уфе, где участники представят постановки и подведут итоги совместной работы.

Как присоединиться к проекту? Собрать команду, ознакомиться с Положением о проекте (https://vk.ru/topic-174838642_683145063, заполнить заявку и отправить ее на почту fondufa@mail.ru (до 20 октября включительно).

Проект реализуется Фондом социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города» на грант главы Башкортостана.

Фото: оргкомитет проекта.