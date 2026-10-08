В Башкирии проходит акция «Безопасная осенняя рыбалка»

В рамках акции будут проводиться рейды и патрулирование на водоемах, профилактические беседы с рыбаками об опасности нахождения у воды в состоянии алкогольного опьянения, недопустимости выхода на воду в темное время суток и в плохую погоду — в шторм, туман, сильный ветер). В населенных пунктах, расположенных вблизи рек и озер, запланированы также подворовые обходы с разъяснительной работой среди населения.

Как пояснили в ведомстве, осенью значительно возрастает количество происшествий с маломерными судами и рыбаками. В этот период температура воды опускается до 9–11 градусов, что является критическим значением для человеческого организма. При рыбной ловле даже на маломерном судне необходимо надевать спасательный жилет, но при падении в ледяную воду и он не спасет от переохлаждения. Если человек упал за борт, выжить ему будет крайне затруднительно. Важно не допустить происшествий на водоемах и минимизировать риски во время осенней рыбалки.

Напомним, в селе Староянзигитово Краснокамского района из Белой вытащили тело 65-летнего мужчины, который решил порыбачить ночью.

Фото: МЧС РБ.