Ильнара Ханова из УГНТУ вошла в десятку сильнейших студенческих лидеров страны

Представляя первичную профсоюзную организацию студентов УГНТУ, Ильнара, студентка третьего курса Высшей школы информационных и социальных технологий, сумела достойно пройти все девять конкурсных испытаний. По итогам напряженной борьбы она заняла девятое место в общероссийском зачете, войдя в топ-10 лучших студенческих лидеров России, рассказали в пресс-службе вуза.

Конкурс «Студенческий лидер» по праву считается флагманским проектом для активистов профсоюзного движения. Ежегодно в нем пробуют силы более 26 тысяч человек, но до финала доходят лишь единицы — самые подготовленные, харизматичные и компетентные. Чтобы оказаться в числе сильнейших в Санкт-Петербурге, Ильнаре пришлось сначала одержать победу на уровне родного университета, а затем триумфально выступить в Приволжском федеральном округе.

Финал в Северной столице потребовал от участников максимальной концентрации. Конкурсантам необходимо было продемонстрировать не только глубокое знание нормативно-правовой базы и умение защищать права студентов, но и навыки публичных выступлений, управленческого мастерства. Особую сложность представляли защита социальных проектов по стандартам «Росмолодежь.Гранты» и управленческие поединки — жесткие дебаты один на один, где нет права на ошибку.

Несмотря на колоссальное напряжение и высокую конкуренцию, Ильнара Ханова оценивает участие в конкурсе как важнейший жизненный опыт.

— Это было самое лучшее время в моей жизни, — признается студентка. — Было ли трудно? Да, очень. Иногда казалось, что сил больше нет, ведь нужно было совмещать учебу, подготовку и просто жизнь. Но каждый этап что-то во мне менял: где-то приходилось собираться, где-то — признавать, что я не все знаю, а где-то — просто выходить и делать.

По словам нашей землячки, самым ценным приобретением на конкурсе стали не только награды, но и люди, и бесценный опыт. Именно в такие моменты, отмечает Ильнара, приходит понимание истинных целей общественной деятельности.

Фото: пресс-служба УГНТУ.