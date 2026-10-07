Журналисты вспомнили, какие объекты Владимир Путин открыл в Башкирии

Глава государства внимательно следит за строительством кампуса в Уфе, отмечая, что «руководство Башкирии стремится к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов и преподавателей. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше».

Владимир Путин принял участие в открытии Центра детской онкологии и гематологии в Уфе. Это самый модернизированный лечебный и исследовательский центр в регионе, который дает надежду на выздоровление детям с онкологическими заболеваниями. «То, что у вас младенческая смертность стала ниже среднероссийских показателей — это хороший результат. Я вас поздравляю с этим», — сказал тогда президент.

В Башкирии запустили движение по 65-километровому обходу населенных пунктов нашей республики. Это обходной маршрут на скоростной трассе М-12. В церемонии открытия участка по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин, отметив «слаженное взаимодействие правительства и региональных властей». «Регионы, по которым проходит эта трасса, почувствуют экономический эффект, повысят свой инвестиционный потенциал и деловую активность, смогут осуществлять комплексное освоение территорий, запускать новые производства и создавать высокооплачиваемые рабочие места», — сказал Владимир Путин в приветственном слове.

Осенью 2024 года президент страны посетил международный форум «Россия — спортивная держава», который проходил в Уфе. В рамках форума глава государства стал одним из первых посетителей Центра фехтования и только что открытого Дворца борьбы, где проходило пленарное заседание. Кстати, именно там он сделал свои заявления против коммерциализации детского спорта. В этот же день глава государства запустил уфимский комплекс сооружений для гребного слалома, а в Нефтекамске — новый спорткомплекс «Амфибия».

Владимир Путин в режиме видеосвязи открыл новые объекты здравоохранения страны. Среди них новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, десять операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 миллиарда рублей.

Радий Хабиров в эти дни пригласил Владимира Путина на открытие межвузовского кампуса в конце года. «Кампус наш получается, не побоюсь этого слова, уникальным, очень интересным. И в конце года мы его уже запускаем», — сказал он. «Спасибо», — отреагировал Путин.

Также глава государства одобрил и ряд других важных инициатив, необходимых для республики. В их числе реконструкция цирка (принадлежит «Росцирку», деньги заложили в федеральный бюджет), госпиталь для ветеранов войн, а также математический лицей для одаренных детей (строительство уже идет, откроется в следующем году).

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.