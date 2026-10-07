В Башкирии на поддержку беременных направили 3,4 миллиарда рублей

Ключевая мера — пособие по беременности и родам, его получили 11 052 будущих мам. Оно выплачивается на основании отпуска, оформленного по больничному листу. Продолжительность отпуска составляет 140 дней при стандартном течении беременности. На пособие могут рассчитывать работающие женщины и те, кто добровольно вступил в правоотношения с Соцфондом по обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Для трудоустроенных его размер составляет 100 процентов среднего заработка за два предшествующих календарных года, независимо от стажа. Для добровольно застрахованных расчет производится исходя из МРОТ с учетом районного коэффициента.

Студенткам‑очницам пособие по беременности и родам выплачивается в повышенном размере, это 85 тысяч рублей. Выплата уже назначена 365 студенткам. Такую же сумму получают женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия.

Еще одна мера поддержки — единое пособие, его размер зависит от доходов семьи: оно может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума трудоспособных. В этом году выплата назначена 6,6 тыс. беременных женщин.

Также предусмотрена единовременная выплата в размере 51,8 тыс. рублей беременным женам военнослужащих, проходящих службу по призыву или мобилизации. Такие выплаты получили 75 женщин.