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Общество
7 Октября , 11:41

На открытии парка имени Ленина в Уфе выступят IOWA и Zainetdin

Парк имени Ленина торжественно откроют 9 октября после масштабной реконструкции, сообщили в администрации столицы.

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Общественная палата РБ.Общественная палата РБ.
Фото:Общественная палата РБ.

Работы в парке проходили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке Сбера. Одно из знаковых мест Уфы сохранило свою самобытность и при этом приобрело современные черты. 

По случаю открытия парка состоится большая праздничная программа. Сцена расположится у входа в парк со стороны улицы Тукаева, около Дома Республики.

Перед уфимцами выступят Zainetdin, Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, детские хоры и танцевальные коллективы. Музыкальным хедлайнером станет IOWA.

Начало концерта — в 19.00. Вход свободный (6+).

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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