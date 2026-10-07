На открытии парка имени Ленина в Уфе выступят IOWA и Zainetdin

Работы в парке проходили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» при поддержке Сбера. Одно из знаковых мест Уфы сохранило свою самобытность и при этом приобрело современные черты.

По случаю открытия парка состоится большая праздничная программа. Сцена расположится у входа в парк со стороны улицы Тукаева, около Дома Республики.

Перед уфимцами выступят Zainetdin, Ильдар Абдуллин и Назгуль Отузова, детские хоры и танцевальные коллективы. Музыкальным хедлайнером станет IOWA.

Начало концерта — в 19.00. Вход свободный (6+).