Модель и эндурист из Уфы продолжили борьбу в шоу «Титаны»

На ТНТ вышел очередной выпуск спортивного шоу «Титаны». в котором соревнуются лучшие атлеты страны за приз в размере десяти миллионов долларов. Участие в четвертом сезоне и борьбу за звание сильнейшего из сильнейших продолжают и наши земляки Елизавета Миняева и Ильдар Балагутдинов, сообщает пресс-служба телеканала.

Главным испытанием для атлетов стали «Титанические ступени». Участникам нужно было, повиснув на перекладине, ступнями переносить металлический гриф со ступени на ступень. Для мужчин вес составлял 10 кг, для женщин — 5 кг. С каждым этапом интервал между сигналами сокращался, лишая участников даже минимального отдыха.

Наши земляки успешно прошли основное испытание, однако это не уберегло Елизавету Миняеву от испытания на вылет. «Дополнительным испытанием стало задание «Баланс на высоте». Номинантам на вылет нужно было как можно больше раз перемещаться по нестабильной конструкции в форме треугольника на высоте четырех метров. Участников разделили на тройки, и в каждой худший покидал шоу.

Елизавета Миняева попала в третью тройку — ее соперницами были Анжела Пересыпкина и Есения Степанова. Первый раунд провалили все трое — ни одной удачной попытки. Во втором раунде прошла только Есения Степанова, но в решающей схватке Миняева с Пересыпкиной бежали вдвоем, и Лиза успела добежать до платформы в последний момент.

Несмотря на то, что наша землячка уже дважды была на волоске от вылета, она все же прошла в пятый этап проекта.

Фото предоставлено телеканалом ТНТ.