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Общество
5 Октября , 04:58

В Башкирии работодателей обязали предоставить сотрудникам выходной 12 октября

Дополнительный день отдыха должны предусмотреть не только местные, но и федеральные предприятия и организации, сообщили в Гострудинспекции в РБ.

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Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

11 октября в Башкирии отмечается День Республики, это нерабочий праздничный день. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, 12 октября. При пятидневке работники будут отдыхать три дня подряд: 10, 11 и 12 октября. При шестидневном графике выходными будут 11 и 12 октября, а рабочий день в субботу, 10 октября, будет на час короче.

День Республики относится к региональным праздникам, и некоторые работодатели считают, что 12 октября уфимские филиалы московских и иных неместных компаний должны работать. Как пояснила замруководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова, трудовые отношения регулируются не только Трудовым кодексом и федеральными законами, но и законами субъектов страны. Последними могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Если подразделение организации находится на территории республики, работодатель обязан предоставить сотрудникам выходной 12 октября.

Привлечение к работе в выходной день допускается только с письменного согласия сотрудника. Оплата производится в двойном размере либо предоставляется отгул.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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