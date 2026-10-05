Школьники из Агидели отправили бойцам чай

Дети из 2а класса — участники движения «Орлята России». Для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, они подготовили специальные наборы. В каждом из них — ароматный чай и открытки с теплыми словами, которые напомнят бойцам о родном доме.

Ребята сами писали военнослужащим письма и рисовали картинки, а наполнение для посылок обеспечили родители. Готовые пакеты «орлята» передали в центр поддержки участников СВО. Сотрудники центра поблагодарили детей и их родителей за добрые сердца и поддержку бойцов.