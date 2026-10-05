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Общество
5 Октября , 04:43

Школьники из Агидели отправили бойцам чай

Акцию «Добрые пакетики чая» провели ученики школы № 2 города Агидель, сообщает «Башкирский батальон».

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«Башкирский батальон».«Башкирский батальон».
Фото:«Башкирский батальон».

Дети из 2а класса — участники движения «Орлята России». Для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, они подготовили специальные наборы. В каждом из них — ароматный чай и открытки с теплыми словами, которые напомнят бойцам о родном доме.

Ребята сами писали военнослужащим письма и рисовали картинки, а наполнение для посылок обеспечили родители. Готовые пакеты «орлята» передали в центр поддержки участников СВО. Сотрудники центра поблагодарили детей и их родителей за добрые сердца и поддержку бойцов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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