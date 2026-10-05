Итоги недели с «Республикой Башкортостан»

Начинаем готовиться к саммиту ШОС

Республика приступает к подготовке к саммиту ШОС, который состоится в Уфе в 2028 году. Об этом сообщил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона, отметив, что для Башкортостана это большая честь и Уфу нужно начинать готовить к столь значимому событию.

«На этой неделе я назначу оргкомитет, и вся Башкирия будет работать на проведение достойного саммита ШОС. У нас будут лидеры крупнейших мировых держав», — подчеркнул руководитель республики.

Решение провести саммит ШОС в Уфе принял президент страны Владимир Путин.

В Уфе побывала гендиректор Фонда Тимченко Галина Лапонова

В реабилитационно-образовательном комплексе «Салют» состоялся круглый стол, где она высоко оценила систему поддержку благотворительной деятельности и общественных инициатив, выстроенную в республике.

«Работая на малых территориях, мы даем очень много инструментов и методологий работы между ведомствами. Когда мы увидели, как это реализовано на территории «Салюта», какая эффективная межведомственная коммуникация здесь происходит, мы были очень впечатлены, — сказала Галина Лапонова. — Спасибо большое за эту возможность».

Рабочую встречу с Галиной Лапоновой провел глава региона Радий Хабиров. Стороны обсудили итоги деятельности Фонда в Башкирии и планы на будущее. За три года Благотворительный фонд Геннадия Тимченко поддержал в республике около 50 проектов на десятки миллионов рублей; при его участии в городах и районах удалось реализовать самые разные инициативы, направленные прежде всего на развитие детей и подростков, отметил руководитель региона, подчеркнув, что в Башкирии традиционно сильный некоммерческий сектор и много неравнодушных людей, готовых по зову сердца помогать другим.

«Наши социально ориентированные НКО традиционно активно показывают себя во многих грантовых конкурсах. И Фонд Тимченко здесь не исключение — в 2026 году республика вошла в тройку лидеров по числу поданных заявок», — написал Радий Хабиров в соцсетях.

В республике поздравили старшее поколение с Днём пожилых людей

Прямо в день праздника, 1 октября, сразу семь групп пенсионеров отправились в однодневные туры по республике в рамках проекта «Башкирское долголетие». А накануне в уфимском аэропорту приземлился пассажирский лайнер из Беларуси, на борту которого одна группа «серебряных» туристов вернулась домой, а другая тем же рейсом улетела в братскую страну.

Как подчеркнул в соцсетях глава республики Радий Хабиров, проект «Башкирское долголетие» — один из самых любимых в регионе. Начиная работать с ним, никто даже не предполагал, что он станет таким популярным и даст столько хороших отзывов. На сегодняшний день в проекте уже приняли участие более 70 тысяч жителей республики пенсионного возраста.

«В День пожилых людей особенно приятно, что мы дарим старшему поколению возможность увидеть родной край и открыть для себя Беларусь. Обязательно продолжим развивать эти программы», — заверила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Делегация Башкирии приняла участие в главном государственном празднике Абхазии

Делегация республики во главе с председателем Госсобрания — Курултая Андреем Назаровым побывала в Сухуме, где стала участником торжественных мероприятий, посвященных 33-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992–1993 годов и Дню Победы и Независимости Республики.

«Мы приехали с уважением и поддержкой, — сказал в своем выступлении Андрей Назаров. — Когда в Поволжье был голод, Абхазия протянула руку помощи. Позже Башкортостан поставлял в республику необходимые материалы. Недавно мы завершили реконструкцию части набережной Диоскуров, которая стала символом нашего отношения к абхазскому народу. Мы чтим традиции, уважаем и поддерживаем ветеранов. И сегодня, когда идет специальная военная операция, многие абхазы участвуют в ней добровольцами, вместе с Российской армией защищают наш суверенитет и наши ценности. Память и скорбь абхазского народа нам близки».

Напомним, между Башкортостаном и Абхазией действует договор о дружбе и сотрудничестве. Башкортостан участвует в реконструкции набережной Диоскуров в Сухуме, развивает туристические, образовательные и гуманитарные обмены. В 2026 году открыто прямое авиасообщение между Уфой и Сухумом, что значительно упростило контакты между жителями двух республик.

В горсовете Уфы приступили к работе депутаты нового созыва

В их первом заседании принял участие глава республики Радий Хабиров. Главной задачей руководитель региона назвал поддержку участников СВО и их семей. Также важно продолжить курс на развитие столицы, решение проблем с социальными объектами и инфраструктурой.

«Депутатский корпус вновь избрал Марата Васимова председателем горсовета. Он опытный руководитель, который достойно показал себя на этой должности. От души поздравляю Марата Васфиевича и желаю ему удачи. А всей управленческой команде — слаженной, спокойной и конструктивной работы на благо Уфы и уфимцев», — пожелал Радий Хабиров.

Иллюстрация: Ильгиз РАФИКОВ.