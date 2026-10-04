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Общество
4 Октября , 13:39

Жителей Башкирии предупредили об опасности тонкого льда

Воздержаться от выхода на неокрепший лёд призвали в экстренных службах региона.

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пресс-служба госкомитета РБ по ЧСпресс-служба госкомитета РБ по ЧС
Фото:пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

Спасатели госкомитета по чрезвычайным ситуациям сейчас проводят профилактические рейды, раздают памятки о правилах безопасного поведения. По данным пресс-службы госкомитета, с начала года на водоемах республики уже погибло восемь рыбаков.

О правилах безопасности жителям республики напоминают и в МЧС. Специалисты ведомства рекомендует не выходить на лед, пока его толщина не составит 7 – 12 сантиметров. Также не рекомендуется проверять прочность льда ногой и выходить на лед большими группами.

При выходе не лед с собой нужно взять спасательный жилет, свисток и веревку. В экстренной ситуации нужно раскинуть руки и медленно выползать по льду, не вставая на ноги.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
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