В Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут на восьми площадках

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

Торговля развернется на улице Правды (только в субботу), на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и возле Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Сельскохозяйственные ярмарки также состоятся в 42 муниципалитетах республики. Всего в городах и районах будут работать 70 площадок.