+4 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
2 Октября , 06:52

В Уфе сельскохозяйственные ярмарки пройдут на восьми площадках

Ярмарки по продаже сельхозпродукции состоятся 3 и 4 октября, сообщили в администрации столицы.

Добавить в предпочтительные источники Google
Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Уфимцы смогут приобрести картофель, овощи, фрукты, мед и другие продукты питания местных производителей.

Торговля развернется на улице Правды (только в субботу), на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей, на перекрестке улицы Мушникова и бульвара Баландина, на площади имени Серго Орджоникидзе, возле парка «Волна» (только в субботу), на улице Рабкоров 5-7 и 20, перед Дворцом спорта и возле Дворца молодежи.

Время работы ярмарок — с 9.00 до 16.00.

Сельскохозяйственные ярмарки также состоятся в 42 муниципалитетах республики. Всего в городах и районах будут работать 70 площадок.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru