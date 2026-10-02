В Башкирии назвали лучшие районы по земельному контролю

Итоги подведены по результатам работы за девять месяцев 2026 года, сообщает пресс-служба правительства РБ. В рейтинг вошли Иглинский, Уфимский, Калтасинский, Янаульский, Дюртюлинский, Белорецкий, Благовещенский, Учалинский районы, а также города Уфа и Октябрьский.

— Главная цель проверочных мероприятий — не наказание землепользователей, а предупреждение нарушений и вовлечение неиспользуемых участков в оборот, — прокомментировал глава Росреестра РБ Петр Клец. — Муниципальный земельный контроль является одним из источников пополнения местных бюджетов, способствует увеличению налоговых и неналоговых поступлений. Экономический эффект от проведенных мероприятий и устранения земельных нарушений составил 95,1 миллиона рублей.

Всего за январь — сентябрь в Башкирии проведено более 15 тысяч контрольных и профилактических мероприятий, по итогам которых выявлено более 4,5 тысячи нарушений земельного законодательства. В числе наиболее частых нарушений — самовольное занятие участков, несоответствие фактического использования разрешенному виду, а также неиспользование земли, предназначенной для жилищного строительства.

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