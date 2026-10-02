Студентам УГНТУ рассказали о буднях гуманитарных миссий

Светлана Туразянова обратилась к молодежи не только как общественный деятель, но и как опытный волонтер, рассказали в пресс-службе Общественной палаты РБ. Она лично выезжала с гуманитарной миссией в воинские части, расположенные на территории ЛНР и ДНР. Основываясь на собственном опыте, гостья рассказала студентам о том, насколько важна поддержка бойцов на передовой и в тылу.

В рамках проекта «СВОя среда» общественница пригласила учащихся присоединиться к мастер-классам по изготовлению гуманитарной помощи. Это практический шаг, который может сделать каждый желающий, чтобы поддержать защитников.

На встречу также прибыла команда «Молодежки» Народного фронта. Активисты поделились историями уже реализованных гуманитарных миссий и планами на будущее. Прямо сейчас они формируют состав для поездки в Курск и Ростов-на-Дону, и у студентов есть возможность стать частью этой команды.

Завершился урок просмотром всероссийского видеожурнала «Эпоха героев» от «Волонтеров Победы». В видео вошли реальные истории участников СВО и событий «Русской весны» в Донбассе, а также рассказ о предпосылках проведения специальной военной операции.

Фото Светланой ТУРАЗЯНОВОЙ.