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Общество
30 Сентября , 06:25

Глава Башкирии поздравил коллектив Росгвардии с юбилеем ведомства

Торжественное собрание, посвященное 10-летию образования Управления Росгвардии по Башкортостану, состоялось в уфимском концертном зале «Башкортостан». Руководитель региона Радий Хабиров поздравил бойцов с юбилеем ведомства и вручил госнаграды.

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Глава Башкирии поздравил коллектив Росгвардии с юбилеем ведомстваГлава Башкирии поздравил коллектив Росгвардии с юбилеем ведомства
Глава Башкирии поздравил коллектив Росгвардии с юбилеем ведомства

Как отметил глава региона в приветственной речи, ведомство выдерживает любые экзамены. Военнослужащие и сотрудники нацгвардии обеспечивают безопасность во время проведения крупных мероприятий всероссийского и международного масштаба с участием первых лиц государства и зарубежных гостей. Кроме того, они постоянно выезжают в сложные служебные командировки. Каждый раз достойно выполняя свой профессиональный долг. В том числе и в зоне специальной военной операции.

«В ваших рядах несет службу Герой России, подполковник полиции Николай Злобин, удостоенный этого высокого звания за мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач на Северном Кавказе. Такие люди – наша гордость. Республика продолжит обеспечивать техникой, вооружением и средствами защиты, созданные в составе Росгвардии два добровольческих батальона имени Салавата Юлаева», – подчеркнул Радий Хабиров.

Также глава республики отметил работу ведомства с молодежью. В школах Уфы, Стерлитамака и Дюртюлей действуют 16 профильных классов Росгвардии, в которых обучаются 382 кадета. Выпускники этих классов имеют преимущества при поступлении в высшие учебные заведения Росгвардии.

«Таким образом, через несколько лет к вам придут подготовленные, мотивированные молодые люди, которые будучи школьниками уже выбрали свой путь – служить Отечеству. Это залог успешного будущего Росгвардии», – отметил Радий Хабиров, пожелав всем участникам мероприятия крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в службе.

В свою очередь начальник регионального Управления Росгвардии, полковник полиции Александр Голуб поблагодарил от имени сотрудников ведомства руководство республики и лично главу региона за внимание к нуждам службы и понимание задач, стоящих перед войсками нацгвардии.

«Ваша личная вовлеченность служит мощной опорой для выполнения возложенных на нас обязанностей. Вместе с вами мы обеспечиваем безопасность в республике и признательны за поддержку в это сложное время», – сказал Александр Голуб. 

Фото: сайт glavarb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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