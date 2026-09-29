В Башкирии запущен единый региональный сервис

Сервис реализован в формате мини‑приложения и дает жителям региона доступ к цифровым сервисам и официальным каналам в одном месте. Создание подобных электронных сервисов одна из ключевых задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

В мини‑приложении региональные сервисы распределены по категориям: «Образование», «Дом и ЖКХ», «Семья и дети», «Транспорт» и «Здоровье». Кроме того, нужный ресурс можно найти по его наименованию.

Благодаря сервису жителям не придётся искать нужные ресурсы, ссылки на них всегда будут под рукой. В дальнейшем ресурс планируется дополнять новыми сервисами и каналами.

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