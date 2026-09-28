В Башкирии соберут чрезвычайную комиссию по профилактике пожаров

30 сентября в Уфе состоится заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством заместителя премьер-министра Ирека Сагитова. Об этом на оперативном совещании в ЦУР РБ сообщил глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. Поводом стал пожар в торговом центре в Стерлитамаке, унесший жизни четырех человек.

В заседании примут участие представители госпожнадзора и минторговли, они обсудят вопросы профилактики подобных трагических пожаров и организации надзорных мероприятий.

Кирилл Первов также сообщил, что в настоящее время в больницах находятся четыре человека, пострадавших во время пожара.

Фото: стоп-кадр трансляции ЦУР РБ.