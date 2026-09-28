Итоги недели с «Республикой Башкортостан»

Главной темой прошедшей недели стали итоги выборов в Государственную Думу.

Они изменили политический ландшафт региона и страны, завершившись убедительной победой гражданской ответственности.

Явка избирателей превысила 80%, продемонстрировав беспрецедентный уровень консолидации общества перед лицом внешних вызовов. И здесь республика традиционная в лидерах по стране. Всего в Башкирии в выборах приняли участие 2 306 881 избиратель, что составляет более 78% от количества избирателей, включенных в списки избирателей.

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва по федеральному округу определились следующие результаты:

— «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 60,72%;

— КПРФ — 10,93%;

— ЛДПР — 8,42%;

— СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и «НОВЫЕ ЛЮДИ» набрали по 8,11%.

Оставшиеся пять партий, участвующие в выборах депутатов Государственной Думы, не набирали одного процента голосов.

По одномандатным избирательным округам наибольшее количество голосов набирают:

— Уфимский № 3 — Чернавин Денис Юрьевич;

— Благовещенский № 4 — Кидрасов Юлай Фаукатович;

— Белорецкий № 5 — Аиткулова Эльвира Ринатовна;

— Нефтекамский № 6 — Журавлев Алексей Александрович;

— Салаватский № 7 — Байгускаров Зариф Закирович;

— Стерлитамакский № 8 — Кульсарина Гульнур Галинуровна.

Кандидат политических наук, доцент Школы востоковедения УГНТУ Артур Сулейманов объясняет высокую избирательную активность несколькими факторами. Более 40% населения республики — сельские жители, которые традиционно голосуют активнее горожан. К этому добавляется высокий уровень дисциплины и доверия к власти, а также геополитический контекст.

— Наши региональные избиратели поддерживают курс президента страны Владимира Путина, регионального главы Радия Хабирова. И это тоже во многом помогает понять, почему люди хотят прийти на эти выборы, — подчеркнул он.

Его коллега, старший преподаватель кафедры политологии и связей с общественностью Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов отметил еще один немаловажный фактор — трехдневный формат голосования.

— Многодневное голосование — это то ноу-хау, которое появилось в 2020 году. Мы видим, что оно сохраняет свои преимущества и по сегодняшний день, предоставляя людям больше времени для того, чтобы прийти на избирательные участки и отдать свой голос, — считает он.

Итоги выборов в Республике Башкортостан прокомментировал газете «РБ» и исполнительный директор Российского общества политологов, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Кузнецов:

— Избирательная кампания в Республике Башкортостан в 2026 году объединила сразу несколько уровней: помимо выборов в Государственную Думу и городской совет Уфы прошли довыборы в Курултай и отдельные муниципалитеты.

Особенностью кампании в России в целом стало помимо уже привычной многодневной (18–20 сентября) процедуры широкое применение технологии ДЭГ, которой могли воспользоваться избиратели уже более 30 регионов страны. Налицо тенденция к приращению популярности такой формы волеизъявления что связано с ее удобством и привлекательностью для некоторых групп избирателей, замечает эксперт.

— Еще одной особенностью кампании является голосование в исторических регионах России, впервые проводящих такие выборы в непростых условиях СВО (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Там, несмотря на действительно жесткие прифронтовые условиях и угрозы безопасности, наблюдается весьма высокая явка (от 75 до 80 %).

Одним из заметных отличий данной кампании, по мнению Кузнецова, является весьма высокая явка. Причем она характерна в целом по России и по Башкирии в частности (более 80% проголосовавших). Для сравнения в 2021 году она составила 72,79%, в 2026 — 80,43%, что показывает рост почти на 8 процентных пунктов. Этот показатель еще будем анализировать дополнительно. Но, уже сейчас можно подчеркнуть две заметных тенденции из личных наблюдений.

— Первая — возрастает интерес граждан к выборам, несмотря на весьма сложные условия их проведения (СВО, ужесточение санкционного режима — принятие так называемых «адских санкций» Конгрессом США накануне кампании, внешнее давление на Россию, удары по российским объектам).

По-видимому, продолжается сплочение, консолидация российского общества наряду с возрастанием запроса на активное участие в политической жизни страны, формировании представительной власти. Это мощный ресурс поддержки политической системы, и он может быть конвертирован в решения, соответствующие социальному запросу.

Вторая тенденция (личное наблюдение) — активное участие молодежи в выборной кампании. Это заметно на участках для голосования, растущем интересе молодых людей и их желании проявить себя в качестве носителей избирательных прав. Интересно также и то, что в свой возраст активного избирательного права в этот сезон вступили молодые россияне 2007–2008 годов рождения, то есть те, кто впервые голосовал. Их мотивы участия представляют большой интерес и в плане выбора партийного бренда для своей поддержки и в плане того, как именно они предпочитают выражать свое отношение (личное голосование или ДЭГ там, где процедура реализована в этом году). По моим наблюдениям на участки пришли многие молодые люди при этом они активно обсуждают выборы, а значит интересуются политикой и являются неравнодушными гражданами! — говорит политолог.

Нельзя не обратить внимание и на дополнительные выборы депутата Госсобрания-Курултая РБ седьмого созыва по Кизильскому избирательному округу № 28 на вакантный мандат претендовали пять кандидатов. Три кандидата от политических партий, два кандидата участвовали в выборах в порядке самовыдвижения. Депутатом избран Андрей Назаров, набравший наибольшее количество голосов избирателей (81,87 %).

Этот факт поменял (и новые кадровые решения произойдут скорее всего и на наступившей неделе) кадровый состав не только в парламенте РБ, но и в правительстве. Как известно, Радий Хабиров предложил Андрея Назарова на должность председателя Госсобрания, и депутаты его единогласно поддержали.

Радий Хабиров также подписал указ о возложении обязанностей премьер-министра на Александра Шельдяева. До этого занимавшего должность вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций.

По-прежнему в основной повестке в республике остается поддержка СВО и ее участников.

Руководитель региона Радий Хабиров сообщил, что в текущем году на меры поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей предусмотрено несколько десятков миллиардов рублей.

На сегодняшний день в республике для этой категории действуют 99 мер поддержки. Из них 55 — региональные. Основной пакет мер касается детей участников СВО. Это бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады, бесплатный проезд на общественном транспорте по карте «Алға» и ряд других.

Бойцы и члены их семей могут поправить свое здоровье в санаториях республики, получить помощь в адаптации жилья, содействие в трудоустройстве или запуске своего дела.

Все меры, которые мы задействовали, — это база, на которой строится наша дальнейшая работа. Система поддержки не может быть статичной. Она должна меняться вместе с потребностями людей, быть гибкой и адаптироваться под реальные жизненные ситуации», — подчеркнул Радий Хабиров.

«Со времен Великой Отечественной войны наше общество не знало такого единства, какое происходит сейчас. Предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтеры — каждый вносит свой вклад в поддержку бойцов и их семей. Люди плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают посылки, пишут письма. Башкортостан отправил на передовую уже больше 180 гуманитарных конвоев», — отметил Радий Хабиров.

Продлена программа содействия добровольному переселению в Башкирию.

В республиканском министерстве труда пояснили: в 2026 году действие программы завершалось, теперь она продлена еще на десять лет, с 2027 по 2036 год. Соответствующее распоряжение о согласовании проекта изменений подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Участие в госпрограмме могут принять соотечественники, находящиеся в трудоспособном возрасте, обладающие дееспособностью. Уровень их профобразования должен соответствовать среднему профессиональному или высшему образованию в РФ. Трудовой стаж за последний год должен быть непрерывным и соответствовать направлению подготовки (специальности) по образованию.

В соответствии с постановлением правительства Республики Башкортостан при добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, предусмотрены выплаты. Сумма частичной компенсации затрат участнику госпрограммы определяется на основании фактически понесенных расходов, однако не может превышать 43,8 тысячи рублей для участников и 25,3 тысячи рублей для членов их семей.

Напомним, с начала реализации госпрограммы на постоянное место жительства в Республику Башкортостан (с 2018 года по август 2026 года) переселились 1074 соотечественника из 11 стран. Так, из Таджикистана переехали 529, из Узбекистана — 158, Казахстана — 97, Туркменистана — 60 человек.

Низкий поклон волонтёрам

Волонтерским штабам имени Минигали Шаймуратова исполняется четыре года.

«Мы открыли их в 2022-м на базе местных отделений «Единой России», чтобы поддержать бойцов и их семьи, помочь жителям приграничных регионов, — рассказал он. — Сегодня в республике действует 71 штаб — во всех наших городах и районах. Они объединяют 23 тысячи активных, неравнодушных, бескорыстных людей — школьников, студентов, пенсионеров, тружеников, которые в свободное от работы время помогают другим. Очень их за это уважаю».

Радий Хабиров озвучил масштабы этой помощи. Почти восемь тысяч семей участников СВО получили помощь «шаймуратовцев» в 2025 — 2026 годах. В зону СВО и приграничье отправлены 186 республиканских гуманитарных конвоев, бойцам переданы 880 единиц техники, 1300 генераторов, 68 мобильных бань. Волонтеры сплели более 47 тысяч маскировочных сетей, сшили почти 84 тысяч всевозможных изделий, отлили 90 тысяч окопных свечей, собрали 9 тонн домашних продуктов.

«Специальная военная операция сплотила наше общество, объединила вокруг общей цели — мы делаем ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Низкий поклон всем, кто ее приближает», — написал Радий Хабиров.

Глава Башкирии провел заседание регионального оперативного штаба.

О нем не говорили громко, но разговор, который на нем шел, очень важен: на заседании обсуждалось усиление защиты стратегических объектов промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

«На этой неделе республика в очередной раз подверглась атакам беспилотников. Благодаря слаженной работе всех служб и правильной организации защиты мы их отразили. В то же время важно усиливать безопасность нашей промышленности, объектов энергетики и теплоснабжения», — отметил Радий Хабиров.

На заседании рассмотрели вопросы межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии. По итогам обсуждения подготовили поручения руководству предприятий и организаций.