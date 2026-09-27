Карту «Мир» можно использовать для льготного проезда

Специалисты пояснили, что льгота доступна пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью (старше 18 лет).

Как ею воспользоваться:

До конца месяца зарегистрируйте карту «Мир» на Госуслугах (vk.cc/d24x8T). Льгота начнет действовать с 1 числа следующего месяца;

Прикладывайте карту «Мир» к терминалу на транспорте;

Как только общая сумма оплаченных поездок достигнет 600 рублей (это стоимость единого социального проездного билета в республике), следующие поездки станут бесплатными;

Льготными являются 90 поездок за месяц, включая уже оплаченные.

Важные правила:

Льгота доступна с картами «Мир». Выберете одну карту и пользуйтесь ей.

Всегда прикладывайте к терминалу именно ту карту, на которой оформлена льгота.

В будущем этот механизм планируется распространить на учреждения культуры и магазины, чтобы сделать сервисы доступнее для льготных категорий граждан.

Фото: портал «Объясняем. Башкортостан».