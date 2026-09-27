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Общество
27 Сентября , 11:22

Карту «Мир» можно использовать для льготного проезда

С 1 октября 2026 года в Башкирии карту «Мир» можно использовать для льготного проезда. Об этом уведомил портал «Объясняем. Башкортостан».

Карту «Мир» можно использовать для льготного проездаКарту «Мир» можно использовать для льготного проезда
Карту «Мир» можно использовать для льготного проезда

Специалисты пояснили, что льгота доступна пенсионерам по возрасту и людям с инвалидностью (старше 18 лет).

Как ею воспользоваться:

До конца месяца зарегистрируйте карту «Мир» на Госуслугах (vk.cc/d24x8T). Льгота начнет действовать с 1 числа следующего месяца;

Прикладывайте карту «Мир» к терминалу на транспорте;

Как только общая сумма оплаченных поездок достигнет 600 рублей (это стоимость единого социального проездного билета в республике), следующие поездки станут бесплатными;

Льготными являются 90 поездок за месяц, включая уже оплаченные.

Важные правила:

Льгота доступна с картами «Мир». Выберете одну карту и пользуйтесь ей.

Всегда прикладывайте к терминалу именно ту карту, на которой оформлена льгота.

В будущем этот механизм планируется распространить на учреждения культуры и магазины, чтобы сделать сервисы доступнее для льготных категорий граждан.

Фото: портал «Объясняем. Башкортостан».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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