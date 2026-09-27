Хранители наследия: почему имя Аксакова остаётся актуальным для России и сегодня

Аксаковский праздник стал одним из важнейших событий культурной жизни республики и всей России, а имя Сергея Аксакова неразрывно связано с Башкирией, ведь именно здесь прошли его первые годы жизни. Республика стала для него источником первых впечатлений и воспоминаний, которые оставили в его творчестве глубокий след.

Аксаковский праздник стал культурным брендом республики, имеющим международный статус. В Год единства народов России он приобретает особое значение.

Значимость Международного Аксаковского праздника не только для культуры региона, но и всей страны подчеркнула, системную поддержку наследия семти Аксаковых в республике в разговоре с журналистом «РБ» подчеркнула первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Наталья Лапшина:

— Сегодня имя Аксакова, его культурное достояние, литературное наследие, семейно-нравственные, духовные ценности, которые он воплощал в своих произведениях, актуальны как никогда. В Башкортостане на протяжении многих лет проводятся не просто мероприятия, посвященные памяти писателя, а налажена просветительская работа для того, чтобы имя Аксакова сохранялось, его труды изучались, самое главное – передавались детям и молодежи. Большой след в истории республики оставил не только Сергей Тимофеевич, но и члены его семьи. Средний сын Григорий Сергеевич был первым губернатором Уфимской губернии и многое сделал для развития и становления нашего региона. И сегодня мы говорим не только о большом литературном наследии Аксаковых, но и рассматриваем их вклад как государственных, общественных деятелей, меценатов.

Наталья Лапшина отметила, что в 2026 году праздник особенный, поскольку ознаменован 235-летием со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.

— В течение года в учреждениях культуры, образования проводились памятные и просветительские мероприятия. В этом году Международный Аксаковский праздник проводится в рамках Года единства народов России и Года большей и дружной семьи в Республике Башкортостан. География нынешнего праздника впечатляет – приехали гости из Болгарии, Сербии, Германии, Финляндии, из разных уголков нашей страны. Это исследовали, ученые, краеведы, литераторы, которые, продвигают нашу культуру и поддерживают культурные, общественные связи с нашей страной и с Аксаковским фондом. Международный Аксаковский праздник совпал с временем проведения республиканской акции «Зеленая Башкирия». И было принято решение впервые провести акцию «Аксаковская сирень». В Белебеевском районе гости праздника высадили саженцы сирени, привезенные из села Страхово Оренбургской области, где находилось имение Григория Аксакова и где он был похоронен после своей кончины. И мы надеемся, что через несколько лет Аксаковские сиреневые аллеи станут еще одним памятным и красивым уголком в нашей республике.