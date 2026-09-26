Представитель СК Башкирии принял участие в российском семинаре по работе со СМИ

Семинар прошел в Свердловской области. Наш коллега сообщил, что в полезном семинаре участвовали около 40 представителей следственных управлений трех федеральных округов, подразделений на транспорте и ЦОС ФСБ России. Участники обсудили реагирование на вызовы в медиасфере и противодействие фейкам.

Федеральные спикеры — топ-менеджеры ТАСС, ВГТРК, «Комсомольской правды» и эксперты АНО «Диалог» — поделились опытом работы с аудиторией, а специалисты «Сбербанка» рассказали о практическом применении нейросетей и искусственного интеллекта в деятельности пресс-служб.

Фото предоставлено пресс-службой Следкома Башкирии.