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Общество
25 Сентября , 08:09

Жители региона могут обратиться в приемную президента России в Башкортостане

Жители республики могут напрямую обратиться к руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в приёмной Президента в Уфе. Личный прием граждан походит по адресу: г. Уфа ул. Цюрупы, д. 100 (остановка общественного транспорта «ТЦ Центральный»).  

Жители региона могут обратиться в приемную президента России в БашкортостанеЖители региона могут обратиться в приемную президента России в Башкортостане
Жители региона могут обратиться в приемную президента России в Башкортостане

При себе необходимо иметь письменное обращение, в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин может приложить документы и материалы либо их копии. Регистрация на личный прием ведется после предъявления паспорта, за 1 час до начала.

С 14 до 16 часов ваши обращения рассмотрят:

5 октября – начальник управления Отделение фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по РБ Мухитова Резеда Мунировна;

6 октября – начальник отдела Территориального органа федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РБ Армянинова Наталия Павловна;

13 октября – заместитель руководителя Государственной инспекции труда в РБ Ванскова Оксана Вячеславовна;

19 октчября – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РБ Янбердина Эльвира Гайсовна;

20 октября – начальник отдела Прокуратуры РБ Янгуразова Алия Фанильевна;

26 октября – Уполномоченный по правам ребенка в РБ Панчихина Ольга Юрьевна;

27 октября – Уполномоченный по правам человека в РБ Закомалдин Михаил Иванович;

28 октября – Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Абрамова Ирина Евгеньевна.

Телефон информационно-справочной службы: +7(347)229-74-75, +7(8347)229-74-76, +7(347)229-74-58.

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Башкортостан.

Автор:Гузель РЕАНОВА
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