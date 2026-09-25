В Башкирии стартовал проект «Гордость социального предпринимательства»

Центр «Мой бизнес» Башкирии начал прием заявок на участие в новом проекте «Гордость социального предпринимательства». Он реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Участники программы смогут на безвозмездной основе рассказать свою историю широкой аудитории в интернет-пространстве. А именно — на сайтах компании и центра «Мой бизнес», в социальных сетях обеих организаций и в электронном каталоге социальных предприятий Башкирии.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, социальное предпринимательство решает важные задачи в обществе, вот только авторам таких инициатив часто не хватает ресурсов для продвижения. Конкурс позволит лучшим региональным проектам получить широкую медийную узнаваемость путем интеграции в цифровую среду.

Субъектам предпринимательства подготовят персональную историю успеха. А именно — оформленный рассказ в формате карточек, в котором раскрывается история зарождения идеи, социальная проблема, которую решает проект, целевая аудитория бизнеса, уникальность продукта или сервиса. Он будет подкреплен фотографиями, фактурой о деятельности предприятия и активными ссылками на его ресурсы.

По словам руководителя Центра «Мой бизнес» Башкирии Айгуль Багаутдиновой, главная задача проекта — масштабирование успешных социальных практик за пределы локальных сообществ.

— В рамках нацпроекта мы предоставляем предпринимателям готовый PR-инструмент и обеспечиваем информационную поддержку проектов, решающих значимые социально-экономические задачи республики, — отметила Багаутдинова.

Все опубликованные проекты будут участвовать в открытом «Народном голосовании», по результатам которого определят 20 проектов, набравших наибольшее количество голосов. Они получат дополнительную возможность записи профессиональных аудиороликов об их бизнесе.

Прием заявок проводится до 1 ноября 2026 года.