+12 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Общество
25 Сентября , 14:11

Предприятия Башкирии смогут повысить производительность

Предприятия республики могут стать участниками новой региональной программы повышения производительности труда.

Предприятия Башкирии смогут повысить производительностьПредприятия Башкирии смогут повысить производительность
Предприятия Башкирии смогут повысить производительность

Прием заявок открыл Региональный центр компетенций, сообщает «Молодежная газета».

Главное особенность программы — ставка на самостоятельность компаний. Предприятия получат цифровую платформу с личным кабинетом, инструментами самодиагностики, базой знаний, ИИ-помощником и модулем управления проектами. Доступ к ним откроют уже в 2026 году. В 2027-м платформу дополнят моделированием процессов и 3D-турами по лучшим практикам.

Также будет запущена переподготовка «Лидер изменений». Участники пройдут 50 часов очных занятий и вебинары. Созданный по результатам обучения проект по улучшению эффективности на своем предприятии станет выпускной работой.

Участвовать могут компании, работающие в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, в сфере транспорта и хранения, туризма, а также ресурсоснабжающие организации. От предприятия нужен один кандидат — желательно руководитель среднего звена.

Присоединиться к проекту можно, подав заявку на этой платформе по ссылке или обратившись в Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда.

Пилотный поток стартует 30 сентября — в этот день в Уфе, в конференц-зале Геномного центра (ул. Заки Валиди, 32/2Б), пройдет установочное мероприятие.

Фото: Айрат НУРМУХАМЕТОВ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru