Предприятия Башкирии смогут повысить производительность

Прием заявок открыл Региональный центр компетенций, сообщает «Молодежная газета».

Главное особенность программы — ставка на самостоятельность компаний. Предприятия получат цифровую платформу с личным кабинетом, инструментами самодиагностики, базой знаний, ИИ-помощником и модулем управления проектами. Доступ к ним откроют уже в 2026 году. В 2027-м платформу дополнят моделированием процессов и 3D-турами по лучшим практикам.

Также будет запущена переподготовка «Лидер изменений». Участники пройдут 50 часов очных занятий и вебинары. Созданный по результатам обучения проект по улучшению эффективности на своем предприятии станет выпускной работой.

Участвовать могут компании, работающие в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, в сфере транспорта и хранения, туризма, а также ресурсоснабжающие организации. От предприятия нужен один кандидат — желательно руководитель среднего звена.

Присоединиться к проекту можно, подав заявку на этой платформе по ссылке или обратившись в Региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда.

Пилотный поток стартует 30 сентября — в этот день в Уфе, в конференц-зале Геномного центра (ул. Заки Валиди, 32/2Б), пройдет установочное мероприятие.

Фото: Айрат НУРМУХАМЕТОВ.