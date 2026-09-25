Суд Башкирии обязал охотхозяйство исключить заказник «Урал-Тау» из своих границ

Как установил суд, компания получила охотничье угодье по охотхозяйственному соглашению, однако в его границы была включена территория государственного природного заказника республиканского значения «Урал-Тау». Это прямо противоречит законодательству: в границы охотничьих угодий можно включать только те земли, правовой режим которых допускает охоту. На землях государственных природных заказников любая деятельность в сфере охотничьего хозяйства запрещена.

Министерство природопользования и экологии РБ направило в адрес ООО «Арслан» проект дополнительного соглашения об исключении заказника из границ охотничьего угодья. Однако ответа от компании не поступило. По истечении тридцатидневного срока, установленного пунктом 2 статьи 452 Гражданского кодекса РФ, это было расценено как уклонение от заключения соглашения и дало основание для обращения в суд.

Арбитражный суд РБ исковые требования удовлетворил. Как отметил начальник отдела правового обеспечения минэкологии Нил Гафаров, министерство добилось приведения границ охотничьего угодья в соответствие с законом. Природный комплекс государственного природного заказника республиканского значения «Урал-Тау» защищен.

Фото6 Ильгиз Рафиков.