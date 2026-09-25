Андрей Дмитриев: Произведения Ивана Аксакова сегодня актуальны как никогда

— Произведения Ивана Аксакова долгое время не были собраны воедино, разбросаны по малотиражным газетам, но они представляют собой большую ценность. Мы приступили к выпуску этого большого собрания сочинений с идеей собрать воедино драгоценное его творческое наследие в 2012 году. Это было время затишья, и мы даже немножко сомневались, что многим будут интересны эти два громадных тома под названием «Славянский вопрос». Тогда люди жили другими интересами, — рассказал ученый.

Но когда подготовка к изданию была на последнем этапе, разразился Майдан в Киеве. И славянский вопрос тут же стал одним из самых насущных и интересных.

— Дальше мы начали издавать том за томом — про славянофильство и западничество, то есть взаимодействие России и Запада; польский вопрос, украинский вопрос, еврейский вопрос, вот сейчас уже дошли до Прибалтики. Все оказалось очень насущно, очень современно. Когда читаешь работы Ивана Сергеевича Аксакова, такое ощущение, что все это прямо сейчас говорят какие-то ведущие политологи: те же темы, такие же идеи, — отметил Андрей Дмитриев.

Напомним, в Академии главы Республики Башкортостан прошел круглый стол «Иван Аксаков и евразийское призвание России: от славянофильства XIX века к концепции «Россия — государство-цивилизация». Башкирские истоки евразийской мысли». Мероприятие состоялось в рамках ежегодного Международного Аксаковского праздника.

Фото автора