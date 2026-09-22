Жители Башкирии смогут задать вопрос о налогах по многоканальному телефону УФНС

Позвонив по номеру 8-347-215-10-70 (добавочный 55-55), граждане и представители организаций могут получить разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции налоговых органов.

Для соединения со специалистами по конкретным темам предусмотрены добавочные номера:

налогообложение имущества юрлиц — 021-00, физлиц — 022-00;

расчеты по страховым взносам — 015-00;

расчеты по форме 6-НДФЛ — 016-00;

декларации и налоговые вычеты физлиц — 017-00;

представление уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов — 018-00;

экспедиция, справки по письмам — 012-00.

Единый многоканальный телефон доступен в рабочее время. В мобильной версии сайта есть функция автонабора: при нажатии на соответствующий добавочный номер в разделе «Контакты и обращения» вызов будет произведен автоматически.

Кроме того, по вопросам налогов, урегулирования задолженности, состояния расчетов с бюджетом и приостановления операций по счетам можно обратиться в контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

Фото: УФНС по РБ.