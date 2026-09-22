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Общество
22 Сентября , 07:04

Вито Сабиров рассказал о волонтёре из Сибая Даниле Хасанове

Волонтерскую деятельность Данил Хасанов начал в 2016 году с семейного благотворительного проекта, сообщил в соцсетях министр молодежной политики Вито Сабиров.

Вито Сабиров ВК.Вито Сабиров ВК.
Фото:Вито Сабиров ВК.

Волонтер оказывал помощь многодетным семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким пенсионерам. В пандемию Данил помогал людям на самоизоляции, оперативно доставляя продукты и жизненно необходимые медикаменты. Во время наводнения в Орске в 2023 году доставлял гуманитарные грузы пострадавшим.

«С самого начала специальной военной операции Данил систематически участвует в сборе помощи для военнослужащих. Кроме организационной работы, он лично изготавливает заготовки, плетет маскировочные сети, производит окопные свечи и розжиг, необходимые в полевых условиях. Данил принял участие в сборе более 30 гуманитарных конвоев, лично изготовил семь маскировочных сетей и более 200 окопных свечей», — подчеркнул Вито Сабиров.

Данил также активно помогает приютам для бездомных животных, берет их на передержку, находит для них семьи.

«Благодарю Данила за его отношение к окружающим, неравнодушие и активную жизненную позицию», — отметил руководитель ведомства.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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