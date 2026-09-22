Вито Сабиров рассказал о волонтёре из Сибая Даниле Хасанове

Волонтер оказывал помощь многодетным семьям, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким пенсионерам. В пандемию Данил помогал людям на самоизоляции, оперативно доставляя продукты и жизненно необходимые медикаменты. Во время наводнения в Орске в 2023 году доставлял гуманитарные грузы пострадавшим.

«С самого начала специальной военной операции Данил систематически участвует в сборе помощи для военнослужащих. Кроме организационной работы, он лично изготавливает заготовки, плетет маскировочные сети, производит окопные свечи и розжиг, необходимые в полевых условиях. Данил принял участие в сборе более 30 гуманитарных конвоев, лично изготовил семь маскировочных сетей и более 200 окопных свечей», — подчеркнул Вито Сабиров.

Данил также активно помогает приютам для бездомных животных, берет их на передержку, находит для них семьи.

«Благодарю Данила за его отношение к окружающим, неравнодушие и активную жизненную позицию», — отметил руководитель ведомства.