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Общество
22 Сентября , 06:49

В Башкирии с начала года трудоустроили 13 тысяч человек

Итоги работы за восемь месяцев года подвел Кадровый центр «Работа России» РБ, сообщили в ведомстве.

Кадровый центр «Работа России» РБ.Кадровый центр «Работа России» РБ.
Фото:Кадровый центр «Работа России» РБ.

Помощь в трудоустройстве получили 13 тысяч граждан — на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером стал Бураевский район, где на работу устроились 93 процента обратившихся. В топ-5 также вошли Калтасинский район — 89,4 процента, Нуримановский — 82,1 процента, Бирский — 73,1 процента и Абзелиловский район — 70,4 процента.

В этих муниципалитетах активно проводят профориентацию и обучение по запросам работодателей, сопровождают соискателей на этапе адаптации.

— Мы стремимся не просто закрыть вакансии, а помочь каждому человеку найти работу, которая станет опорой и даст перспективы для развития. Результаты в Бураевском, Калтасинском и других районах показывают, что такой подход работает: люди находят подходящие места, а работодатели — нужных специалистов, — отметил директор Кадрового центра «Работа России» РБ Ридан Ахьямов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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