В Башкирии отбывшим срок поможет «Школа освобождающихся»

«Школа освобождающихся» призвана помочь человеку не растеряться в первые дни на свободе, дать ему конкретный план действий.

С начала года специалисты службы занятости провели 48 встреч в исправительных учреждениях и еще 139 — совместно с уголовно‑исполнительной инспекцией. В них приняли участие 842 осужденных и 539 человек, состоящих на учете. Им раздали памятки и буклеты с контактами и алгоритмами: куда обратиться, какие меры поддержки доступны, как встать на учет для поиска работы.

Проект предусматривает и практическую часть. Например, в сентябре в ИК-9 прошел тренинг «Первый месяц на свободе». Участники вместе с психологом и специалистами службы занятости разбирали, что делать после выхода на свободу, как подготовиться к собеседованию, справиться с тревогой.

— Наша задача — снять страх перед неизвестностью. Когда человек понимает, что делать в первые дни после освобождения, куда идти и к кому обратиться, он перестает чувствовать себя одиноким. Практические навыки, полученные на наших тренингах, становятся опорой в начале нового пути, — отметил директор Кадрового центра «Работа России» РБ Ридан Ахьямов.