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Общество
22 Сентября , 13:47

Представители Башкирии выехали на Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Сборы состоятся 23 — 27 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщили в Ассоциации ветеранов СВО РБ.

Ассоциация ветеранов СВО РБ.Ассоциация ветеранов СВО РБ.
Фото:Ассоциация ветеранов СВО РБ.

Республику на сборах представят председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков и председатель Ассоциации ветеранов СВО Кумертау Павел Ярмоленко.

В программе сборов знакомство с лучшими практиками Дальнего Востока по поддержке участников СВО, проектные сессии по увековечению памяти защитников Отечества, деловая игра, выставка. Участники сборов проведут единый «Урок мужества» на 17 площадках в образовательных организациях. Ветеранов также ждут соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и заплыв на лодках-драконах. Их посвятят памяти дважды Героя России Михаила Гудкова. 

— Подобные встречи важны, особенно сейчас. Специальная военная операция уже прошила все сферы нашей жизни. Мы готовим ветеранов к тому, чтобы они, возвращаясь, не оставались один на один со своими проблемами и были открыты к общению. Мы не просто общественная организация, а настоящая команда. На Всероссийских сборах готов узнать новое, перенять полезные практики, поделиться нашими наработками, — рассказал Оскар Ситдиков.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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