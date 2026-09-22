Представители Башкирии выехали на Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Республику на сборах представят председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков и председатель Ассоциации ветеранов СВО Кумертау Павел Ярмоленко.

В программе сборов знакомство с лучшими практиками Дальнего Востока по поддержке участников СВО, проектные сессии по увековечению памяти защитников Отечества, деловая игра, выставка. Участники сборов проведут единый «Урок мужества» на 17 площадках в образовательных организациях. Ветеранов также ждут соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и заплыв на лодках-драконах. Их посвятят памяти дважды Героя России Михаила Гудкова.

— Подобные встречи важны, особенно сейчас. Специальная военная операция уже прошила все сферы нашей жизни. Мы готовим ветеранов к тому, чтобы они, возвращаясь, не оставались один на один со своими проблемами и были открыты к общению. Мы не просто общественная организация, а настоящая команда. На Всероссийских сборах готов узнать новое, перенять полезные практики, поделиться нашими наработками, — рассказал Оскар Ситдиков.