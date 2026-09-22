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Общество
22 Сентября , 09:15

Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» победили на конкурсе «Наша марка»

Конкурс отечественных товаропроизводителей проходил в Оренбурге в рамках выставки-форума «Меновой двор», сообщает пресс-служба правительства.

Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

Высокую оценку на конкурсе получили мука, мясные продукты, шоколад и кондитерские изделия.

Победителями признаны компания «Актирман» (традиционный талкан), ИП Назыров Р.М. (консервы мясные кусковые стерилизованные, конина тушеная «Классическая», колбаса полукопченая «Венская»), ИП Куртмамедова И.М. (мясные снеки «Вяленая конина»), ИП Григорьев М.В. (молочный ремесленный шоколад плиточный с пчелиной пергой, функциональный белый шоколад без сахара с янтарной кислотой, саган-дайля, пребиотиком и гречишным чаем, темный натуральный шоколад на башкирском кумысе из кобыльего молока) и ИП Долгушева Н.А. (торт «Снежный»).

— Победа республиканских производителей — результат кропотливой работы, ответственного подхода к делу и строгого контроля на каждом этапе производства. Высокая оценка отраслевых специалистов подтверждает конкурентоспособность региональных товаров и открывает бизнесу новые перспективы развития, — отметил министр торговли Константин Климин.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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