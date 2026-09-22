Башкирия усилит защиту критически важных объектов от атак БПЛА

В регионе организованы активная и пассивная защита объектов, усилен контроль в связи с тем, что атаки БПЛА приобретают регулярный и системный характер. На недавнем заседании республиканского оперативного штаба с участием силовых и профильных ведомств, а также экстренных служб, участники дали практические рекомендации руководителям важных предприятий.

«Создано территориальное подразделение БАРС. Статус его бойцов закреплен соответствующим законом, предусмотрены необходимые меры поддержки. В настоящий момент формируется новый батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева», – рассказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс».

Фото: сайт главы РБ.