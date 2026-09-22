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Общество
22 Сентября , 09:35

Башкирия усилит защиту критически важных объектов от атак БПЛА

Глава республики Радий Хабиров заявил, что регион продолжает усиливать защиту объектов инфраструктуры республики от вражеских беспилотников.

Башкирия усилит защиту критически важных объектов от атак БПЛАБашкирия усилит защиту критически важных объектов от атак БПЛА
Башкирия усилит защиту критически важных объектов от атак БПЛА

В регионе организованы активная и пассивная защита объектов, усилен контроль в связи с тем, что атаки БПЛА приобретают регулярный и системный характер. На недавнем заседании республиканского оперативного штаба с участием силовых и профильных ведомств, а также экстренных служб, участники дали практические рекомендации руководителям важных предприятий.  

«Создано территориальное подразделение БАРС. Статус его бойцов закреплен соответствующим законом, предусмотрены необходимые меры поддержки. В настоящий момент формируется новый батальон беспилотных систем имени Мусы Гареева», – рассказал глава региона в интервью агентству «Интерфакс».

Фото: сайт главы РБ.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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