Замруководителя Собора русских Башкирии: «Сила государства — в единстве народов»

На брифинге в Общественном пресс-центре по выборам в Уфе Виктор Пчелинцев высказался о роли единства российского народа.

«В чем сила нашего государства? В единстве его народов. — отметил спикер. — Сегодня это особенно очевидно: выборная кампания проходит в сложных условиях. Наши противники пытаются действовать изнутри — столкнуть людей по национальному или конфессиональному признаку, опорочить руководство страны и настроить народ друг против друга. Мы видим эти информационные вбросы. Но ответом на них становится сама явка. Я смотрю в глаза нашим избирателям и вижу главное: душой и сердцем каждый из нас понимает то, что заложено на генетическом уровне — мы выстоим только вместе. Невзирая на национальность, в дружбе и согласии. Именно так мы способны спасти и удержать свое государство таким, каким мы его видим: сильным, могучим и непобедимым».

Фото: Ильдар АХИЯРОВ.