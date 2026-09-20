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Общество
20 Сентября , 09:41

В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь

Избиратели в маскарадных костюмах посетили УИК № 52.

В Уфе на выборы пришли Волк и МедведьВ Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь

На выборы в Уфе пришли Волк и Медведь, сообщает Общественная палата РБ. Если быть точнее, две жительницы Уфы в маскарадных костюмах посетили УИК № 52. Они показали отличный пример гражданской ответственности и сделали свой выбор.

Атмосфера праздника царит и на других избирательных участках в республике. Так, в селе Новой Отрадовке (Стерлитамакский район) на УИК № 288 пришли мама и дочка в национальных костюмах. Также в национальных костюмах на избирательный участок пришли голосовать жители деревни Кинзябаево Куюргазинского района.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.

В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь
Автор:Евгений СОКОЛОВ
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