В Уфе на выборы пришли Волк и Медведь

На выборы в Уфе пришли Волк и Медведь, сообщает Общественная палата РБ. Если быть точнее, две жительницы Уфы в маскарадных костюмах посетили УИК № 52. Они показали отличный пример гражданской ответственности и сделали свой выбор.

Атмосфера праздника царит и на других избирательных участках в республике. Так, в селе Новой Отрадовке (Стерлитамакский район) на УИК № 288 пришли мама и дочка в национальных костюмах. Также в национальных костюмах на избирательный участок пришли голосовать жители деревни Кинзябаево Куюргазинского района.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РБ.