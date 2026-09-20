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Общество
20 Сентября , 11:40

В Башкирии проголосовала многодетная семья

Динар и Дилара Юсуповы из села Усман-Ташлы вместе со всеми детьми пришли на выборы. Их у них восемь.

В Башкирии проголосовала многодетная семьяВ Башкирии проголосовала многодетная семья
В Башкирии проголосовала многодетная семья

Совместное голосование — пример для подражания. Когда семья приходит на избирательный участок вместе, это становится мощным воспитательным моментом. Родители личным примером показывают детям, что участие в жизни страны — не просто право, а долг. Ребенок, видя, как родители осознанно делают выбор, начинает понимать: судьба страны зависит от каждого, и он сам может на нее повлиять. Так закладывается основа гражданской ответственности и патриотизма у подрастающего поколения.

«Голосование всей семьей — это  уже у нас крепкая  традиция. Своим примером мы хотим показать детям, как это важно быть ответственными, уважать закон и заботиться о ближнем» говорит многодетная мама Дилара Юсупова.

Фото автора.

Автор:Энже ШАФИКОВА.
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