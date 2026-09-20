Эксперты: «В Башкирии межнациональные отношения стоят на крепком фундаменте»

В разговоре приняли участие директор Дома Дружбы народов РБ Эльмира Саматова, заместитель руководителя правления РОО «Собор русских РБ» Виктор Пчелинцев, председатель региональной марийской национально-культурной автономии «Эрвел Марий» РБ Радион Плотников, председатель МСОО Всемирный курултай башкир Юлдаш Юсупов, член правления региональной национально-культурной автономии татар РБ Фаил Фатхитдинов, председатель региональной общественной организации «Канаш» по сохранению и развитию языка и традиций чувашского народа Николай Иванов.

По мнению участников обсуждения, межнациональное согласие в Башкирии — крепкий фундамент, на котором стоит и успешно развивается вся республика. В то же время, они отметили выросшее количество попыток внести раскол в отношения населяющих регион народов. Впрочем, эти усилия разбиваются об их единство.

«К сожалению, у меня сейчас нет под рукой современных статистических данных, но в советское время каждый третий брак заключался между представителями разных национальностей, — напомнил Виктор Пчелинцев. — Поэтому у нас есть иммунитет к фейковым вбросам, способность проявлять мудрость и на бытовом уровне, когда враг пытается внести раскол в межнациональных, межконфессиональных вопросах».

Эльмира Саматова рассказала, как у людей возникла идея прийти на выборы, переодевшись в национальные костюмы.

«Мы встречались еще до выборов с лидерами национальных объединений, и там возник вопрос: как нам выразить свое отношение к этому событию, — подчеркнула она. — Так и появилось предложение в Год единства в России вместе прийти на выборы. Многие взяли открепления на своих участках, и мы выполнили задуманное».

«Еще с 80-годов я участвую в выборах, — также вспомнил Фаил Фатхитдинов, — и ни разу с тех пор не пропустил их. Каждый такой день, а в последние годы и три дня, я считаю праздником не только для себя, но и для своих близких».

Участники дискуссии выразили твердую уверенность в том, что недругам России не удастся и впредь расшатать ситуацию в стране, а национальные объединения всегда будут выступать надежной опорой проводимой в республике национальной политики.

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