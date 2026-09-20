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Общество
20 Сентября , 10:32

18-летний нефтекамец: «Раньше наблюдал за родителями, теперь — проголосовал сам»

В Башкирии впервые голосуют 18-летние юноши и девушки.

18-летний нефтекамец: «Раньше наблюдал за родителями, теперь — проголосовал сам»18-летний нефтекамец: «Раньше наблюдал за родителями, теперь — проголосовал сам»
18-летний нефтекамец: «Раньше наблюдал за родителями, теперь — проголосовал сам»

В Нефтекамске на избирательный участок пришел 18-летний Ильназ Валиев, сообщает «Красное знамя Нефтекамск».

— Это мои первые выборы, — рассказал молодой человек. — 18 лет мне исполнилось в этом году 18 мая. На участке я бывал и раньше вместе с родителями. Видел, как это происходит. Но сегодня впервые проголосовал сам. Я пришел сделать выбор, чтобы поддержать свою Родину.

Между тем, в Салаватском районе впервые проголосуют 340 человек. 18 сентября одними из первых на выборы пришли 18-летняя Алина Садыкова, студентка 4 курса Саткинского медколледжа, и 18-летний житель деревни Чулпан Айгиз Магзумов, сообщает издание «На земле Салавата». Они получили подарки.

Фото: Регина КУЗНЕЦОВА, «Красное знамя Нефтекамск».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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