В Уфе наградили победителей окружного фестиваля «Вернуть детство»

В Уфу приехали более трехсот талантливых детей и подростков из ПФО. Программа фестиваля состояла из интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий. На конкурсе декоративно-прикладного искусства «МастерОК» выбирались победители в номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Изготовление игрушки», «Конструирование и дизайн». На конкурс «Звезды детства» ребята соревновались в вокале, танцах и художественной декламации, а на «Спортивном Олимпе Приволжья» — в мини-футболе, баскетболе, спортивной стрельбе и настольном теннисе. Также состоялся конкурс «Кулинарное мастерство»

Впервые в программу вошел конкурс «Медиа». Команды создавали видеоролики на социальные темы. Изменился формат интеллектуально-развивающей игры «Ума палата». В 2026 году окружной этап впервые провели дистанционно: команды из регионов выполняли задания одновременно.

— Хочется, чтобы вы отсюда уехали с ощущением, что все вам доступно и весь мир для вас открыт, — обратилась к ребятам-участникам фестиваля председатель попечительских советов благотворительных фондов «Территория счастья», «Уфимский хоспис» и «Воскресенский собор» Каринэ Хабирова. — Это самое главное, с чем нужно жить в детстве, с чем идти во взрослую жизнь. Я желаю вам, чтобы вы каждый день пробовали что-то новое не боялись этого. Надеюсь, что мы увидимся в следующем году здесь, в Республике Башкортостан.

Особое содержание программе фестиваля придало размещение участников в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Ребята знакомились с историей страны и занимались на учебных площадках. Одним из самых запоминающихся событий стала «Гонка героев». Участники преодолели сложную полосу препятствий, помогая друг другу на отдельных участках трассы.

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