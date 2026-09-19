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Общество
19 Сентября , 12:50

В Баймакском районе Башкирии победитель конкурса «Баик» станцевал на выборах

 В деревне Чингизово Баймакского района местный житель, 62-летний Анвар Султангильдин, пришел на избирательный участок не только проголосовать, но и поднять настроение согражданам.

В Баймакском районе Башкирии победитель конкурса «Баик» станцевал на выборахВ Баймакском районе Башкирии победитель конкурса «Баик» станцевал на выборах
В Баймакском районе Башкирии победитель конкурса «Баик» станцевал на выборах

 Выйдя из кабинки после голосования, он исполнил зажигательный народный танец. Впрочем, для односельчан это не стало сюрпризом. Анвар — человек в деревне известный, он ветеран труда и победитель различных танцевальных конкурсов, в том числе республиканского телевизионного конкурса «Баик» 2009 года.

Напомним, выборы проходят в течение трех дней, с 18 по 20 сентября 2026 года. Наибольшую активность показали жители Балтачевского, Аскинского, Благоварского, Ермекеевского, Кигинского, Салаватского, Чекмагушевского и некоторых других районов республики.

Фото: «Баймакский вестник»

Автор:Жанна МИРОНОВА
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